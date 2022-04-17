Дайсон Дэниэлс примет участие в драфте НБА

Атакующий защитник Дайсон Дэниэлс (19 лет, 198), выступающий за команду Ignite в Лиге развития, выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2022.

Австралиец считается одним из самых талантливых игроков на предстоящем драфте. Эксперты считают, что он будет выбран под лотерейным пиком (Топ-14).

В нынешнем сезоне G-лиги Дэниэлс провел 26 матчей, набирая в среднем 12 очков, 7,1 подбора, 5,1 передачи и 2 перехвата.

Кроме того, Дайсон принял участие в турнире восходящих звезд в рамках Уик-энда всех звезд НБА-2022.

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