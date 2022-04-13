Билл Симмонс: «К черту Джейлена Грина. Он набирает 40 очков, но его команда проигрывает»

Известный баскетбольный эксперт раскритиковал атакующего защитника «Хьюстона» .

«К черту Джейлена Грина. Меня не волнует, что он набирает 40 очков. Его команда имеет результат 19-60, поздравляю. Херберт Джонс защищается против крутых игроков в реальных матчах. Теперь люди из Хьюстона будут злиться на меня, жаль. Простите, но мне нравятся игроки, которые добиваются побед.

Джейлен Грин тоже придет к этому, просто в этом году его команда показала 21-61 или что-то в этом роде. Я просто не считаю, что он вошел в пятерку лучших новичков. Однако в этом году был сильный драфт. Думаю, это один из лучших драфтов за все время», – заявил Симмонс в своем подкасте.

В своем первом сезоне Грин набирал 17,3 очка, а также совершал 3,4 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч.

«Рокетс» завершили регулярный чемпионат на последнем месте в лиге с показателями 20-62.

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