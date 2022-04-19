Тейтум защищался против Дюрэнта в 38 владениях. Лидер «Нетс» реализовал 2 из 6 с игры и сделал 4 потери

Форвард в первом матче серии первого раунда плей-офф против (115:114, 1-0) опекал в 38 владениях. В этих атаках лидер «Нетс» реализовал 2 из 6 с игры, набрав 4 очка, и совершил 4 потери.

Дюрэнт завершил матч с 23 очками (9 из 24 с игры) и 6 потерями.

При этом Тейтум стал самым результативным в своей команде, набрав 31 очко (9 из 18 с игры), а также сделал 8 передач, 4 подбора, 2 блок-шота, 1 перехват и 5 потерь за 45 минут на площадке. Кроме того, Тейтум принес «Селтикс» победу, исполнив победный лэй-ап на последней секунде встречи.

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