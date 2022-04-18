Джейсон Тейтум: «Что может быть лучше победного броска под сирену в домашнем матче плей-офф?»

Форвард «Селтикс» прокомментировал свой победный бросок в первом матче серии первого раунда с «Нетс» (115:114, 1-0).

«Когда Маркус Смарт начал ведение, мы с ним встретились глазами. Он сделал отличную передачу.

Победный бросок под сирену в домашнем матче плей-офф. Что может быть лучше этого?» – сказал Тейтум.

Все пять игроков коснулись мяча в решающем владении.

«Мне кажется, в этом моменте отразился весь наш сезон. Парни двигают мяч, никто не тянет на себя», – заявил главный тренер «Селтикс» .

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