Кендрик Перкинс: «Джейсон Тейтум входит в десятку лучших игроков НБА»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что форвард Джейсон Тейтум в первом матче серии плей-офф против (115:114, 1-0) доказал, что входит в Топ-10 игроков лиги.

«Джейсон Тейтум входит в десятку лучших игроков НБА.

И это должно было случиться не вчера, он показывает это последние пару месяцев. Никто никогда не сомневался в таланте . Единственное, в чем я когда-либо сомневался – это его менталитет. Я хотел увидеть страсть. Я хотел увидеть инстинкт убийцы, который он демонстрирует в последнее время. Это Тейтум, которого я хочу видеть. Если вы заметили, Тейтум питает своей энергией «Бостон».

Мы видим новую версию Тейтума. Я вижу, как он защищается против . Он опекает Дюрэнта, а потом набирает очки на другом конце площадки. Это Джейсон Тейтум, которого мы искали. Он совершил большой прорыв как лидер и теперь он показывает, почему он является лицом клуба. Он определенно входит в десятку лучших игроков НБА», – сказал Перкинс.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной