Джейсон Тейтум стал автором 1-го в истории «Селтикс» победного «баззера» на домашней арене в плей-офф

Форвард «Селтикс» принес победу своей команде в первом матче серии плей-офф с «Бруклином» (115:114, 1-0).

Тейтум стал автором первого в истории «Бостона» победного броска под сирену на домашней арене в плей-офф.

«Селтикс» в воскресенье проводили 358-й домашний матч в плей-офф.

Тейтуму удалось под сирену отправить мяч в кольцо соперника из-под кольца после комбинации с участием трех игроков.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий