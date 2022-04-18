Джейсон Тейтум стал автором 1-го в истории «Селтикс» победного «баззера» на домашней арене в плей-офф

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Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум принес победу своей команде в первом матче серии плей-офф с «Бруклином» (115:114, 1-0).

Тейтум стал автором первого в истории «Бостона» победного броска под сирену на домашней арене в плей-офф.

«Селтикс» в воскресенье проводили 358-й домашний матч в плей-офф.

Тейтуму удалось под сирену отправить мяч в кольцо соперника из-под кольца после комбинации с участием трех игроков.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

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