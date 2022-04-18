Чарльз Баркли – о Дюрэнте и Ирвинге: «Чтобы победить, оба этих парня должны играть великолепно»

Эксперт TNT Чарльз Баркли отметил, что для победы в серии плей-офф против (0-1) оба лидера команды, и Кайри Ирвинг, должны играть на высоком уровне.

и Кевин Дюрэнт фантастически сыграли против «Кливленда» в плей-ин, и все равно за 3-4 минуты до конца разница в счете составляла всего шесть очков. Могут ли они провести четыре идеальных матча? Сегодня вы видели, что один был великолепен, другой сыграл ниже среднего, и они проиграли.

Вот поэтому я и говорю, что оба этих парня должны играть великолепно, чтобы победить. Если великолепно играет только один из них, этого недостаточно. И сегодняшний матч был наглядным примером», – сказал Баркли.

«Нетс» проиграли «Селтикс» в первом матче серии первого раунда плей-офф (114:115, 0-1), несмотря на 39 очков Ирвинга. Дюрэнт набрал 23 очка (9 из 24 с игры).

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной