Чарльз Баркли: «95 процентов болельщиков – потрясающие. 5 процентов можно выкинуть с трибуны, я бы выбил из них весь дух»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал перепалки разыгрывающего с болельщиками во время первого матча серии первого раунда плей-офф (114:115, 0-1).

«Я всегда говорил, что 95 процентов болельщиков – потрясающие. А пять процентов можно выкинуть с трибуны, и я бы выбил из них весь дух.

Я говорю это в течение 30 лет. Но это только пять процентов, большинство болельщиков с этим согласны», – сказал Баркли.

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни