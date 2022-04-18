Чарльз Баркли: «95 процентов болельщиков – потрясающие. 5 процентов можно выкинуть с трибуны, я бы выбил из них весь дух»

Теги Бостон Бруклин НБА болельщики Чарльз Баркли НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал перепалки разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга с болельщиками «Бостона» во время первого матча серии первого раунда плей-офф (114:115, 0-1).

«Я всегда говорил, что 95 процентов болельщиков – потрясающие. А пять процентов можно выкинуть с трибуны, и я бы выбил из них весь дух.

Я говорю это в течение 30 лет. Но это только пять процентов, большинство болельщиков с этим согласны», – сказал Баркли.

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни

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