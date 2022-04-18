Андреа Тринкьери: «Если «Барса» будет играть хорошо, а мы будем играть отлично, мы все равно можем проиграть»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф против «Барселоны».

«Это противостояние первой команды и восьмой, 90 процентов мира ожидают результата 3-0. Но мы будем бороться, и я надеюсь, что наша команда будет в хорошей форме, морально и физически, после всех проблем с ковидом и травм.

Если будет играть хорошо, и мы будем играть хорошо, мы проиграем. Если они будут играть хорошо, а мы будем играть отлично, мы все равно можем проиграть», – заявил Тринкьери.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной