Кевин Дюрэнт: «Неприятно проигрывать на последней секунде. Надо поскорее забыть о первом матче»

Лидер «Нетс» признался, что болезненно воспринял поражение от «Селтикс» (114:115, 0-1) в первом матче серии плей-офф.

Победа «Бостона» стала возможной благодаря попаданию Джейсона Тейтума под сирену.

«Неприятно проигрывать на последней секунде. Мы знаем, что это серия, но после такого окончания все еще больно. Хочется двигаться дальше. Нам все еще предстоит разбор игры, но надо поскорее забыть о первом матче.

Ирвинг и болельщики? Не думаю, что это его беспокоит. Кайри продолжал играть и делать то, что должен, он набирал очки и контролировал ситуацию. Он отлично выступил», – заявил Дюрэнт.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий