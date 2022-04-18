Кайри Ирвинг выругался в адрес болельщика в подтрибунном помещении

Разыгрывающий продолжил пререкаться с болельщиками «Бостона» после завершения первого матча серии плей-офф между командами.

На пути в раздевалку Ирвинг выругался в адрес поклонника («Suck my dick, bitch»), который выкрикнул «Кайри – отстой».

У Кайри возникло несколько перепалок с болельщиками его бывшей команды по ходу встречи, которая завершилась для «Нетс» поражением (114:115, 0-1).

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА

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