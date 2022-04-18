Карл-Энтони Таунс: «Последний раз играл 43 минуты при Тибодо»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс пошутил по поводу своего игрового времени в первом матче серии плей-офф с «Мемфисом» (1-0).
Таунс вспомнил о бывшем главном тренере «волков» Томе Тибодо, который известен тем, что нагружает лидеров своих команд.
Журналист: Вы говорили о том, что проделали большую работу в межсезонье. Вам комфортно проводить на площадке 40 и более минут?
Таунс: Когда я последний раз играл 43? Нет, я знаю, когда это было. Тибодо!
Отыграв против «Гризлис» без малого 43 минуты, Таунс набрал 29 очков и сделал 13 подборов.
Плей-офф НБА уже стартовал. Вместе определим, за кого вам стоит поболеть