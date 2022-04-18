Джимми Батлер – о нейтрализации Янга: «Сыграли против него жестко»

Лидер рассказал, за счет чего флоридцы сдержали звездного разыгрывающего «Атланты» в первом матче серии между командами.

В воскресенье «Хит» победили со счетом 115:91, Янг набрал 8 очков (1-12 с игры, 0-7 трехочковых, 6-7 штрафных), 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата за 28 минут на площадке.

«Сыграли против него жестко. Оказывали сопротивление во время каждого из его бросков, не позволяли вставать на линию штрафного. Старались вынуждать его отдавать мяч товарищам по команде», – заявил Батлер.

В нескольких эпизодах Янгу досталось от разыгрывающего «Майами» Кайла Лаури.

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