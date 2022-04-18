Данкан Робинсон обновил рекорд «Хит», реализовав 8 3-очковых в матче с «Хоукс»

Защитник в воскресенье обновил клубный рекорд по точным 3-очковым в матче плей-офф.

В первой игре серии первого раунда с «Атлантой» (115:91, 1-0) вышедший со скамейки Робинсон реализовал 8 дальних бросков.

За 23 минуты Робинсон реализовал 9 из 10 с игры, включая 8 из 9 из-за дуги. На его счету 27 очков.

«Хорошо, что мы нанесли этот первый удар. Но если смотреть на ситуацию шире, то пока что мы выиграли всего один матч», – заявил Робинсон.

Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА