Трэй Янг: «Победа в одном матче – это еще не все, мы изменим ситуацию»

Разыгрывающий «Атланты» прокомментировал поражение от (91:115) в первом матче плей-офф.

«Они провалились здесь в прошлом году, поэтому сейчас настроены серьезно. Победа в одном матче – это еще не все. Уверен, что мы изменим ситуацию», – заявил Янг.

Он завершил встречу с показателями 8 очков (1-12 с игры, 0-7 трехочковых, 6-7 штрафных), 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата за 28 минут на площадке.

«Хит» проиграли «Милуоки» со счетом 0-4 в первом раунде плей-офф-2021.

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