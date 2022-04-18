Джа Морэнт: «Джарен Джексон – лучший в лиге по блокам и перехватам, но не попал в число претендентов на лучшего защитника»

Защитник «Мемфиса» Джа Морэнт возмутился тому, что его одноклубник Джарен Джексон не вошел в число претендентов на награду «Лучший защитник НБА».
«Во-первых, Джарен Джексон – лидер лиги по общему числу блоков, блокам в среднем за игру, блокам и перехватам, но его не включили в список претендентов.
Во-вторых, Десмонд Бэйн очень прибавил в этом году и должен был войти в список претендентов на «Лучшего прогрессирующего» вместо меня.
В-третьих, поздравления тренеру, вы заслужили эту награду», – написал Морэнт.
Со всеми претендентами на индивидуальные призы можно ознакомиться здесь.
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