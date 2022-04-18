Джа Морэнт: «Джарен Джексон – лучший в лиге по блокам и перехватам, но не попал в число претендентов на лучшего защитника»

Теги Мемфис НБА Джарен Джексон-младший Джа Морэнт Тэйлор Дженкинс Десмонд Бэйн Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Джа Морэнт возмутился тому, что его одноклубник Джарен Джексон не вошел в число претендентов на награду «Лучший защитник НБА».

«Во-первых, Джарен Джексон – лидер лиги по общему числу блоков, блокам в среднем за игру, блокам и перехватам, но его не включили в список претендентов.

Во-вторых, Десмонд Бэйн очень прибавил в этом году и должен был войти в список претендентов на «Лучшего прогрессирующего» вместо меня.

В-третьих, поздравления тренеру, вы заслужили эту награду», – написал Морэнт.

Со всеми претендентами на индивидуальные призы можно ознакомиться здесь.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные