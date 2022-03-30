Восстановление Майкла Портера после травмы спины проходит с задержкой

Сроки возвращения форварда в строй остаются неизвестны. Как сообщает The Denver Post, в процессе восстановления игрока после травмы спины произошла задержка. Причиной стали излишняя нагрузка и переутомление форварда.

«Наггетс» осталось провести шесть матчей в регулярном чемпионате. Команда занимает 6-е место в конференции с показателями 45-31.

1 декабря Портер перенес операцию на позвоночнике. Это третья операция на позвоночнике в карьере 23-летнего игрока и вторая с тех пор, как в 2018 году «Наггетс» выбрали его под 14-м номером драфта.

Портер пропустил весь сезон-2018/19, восстанавливаясь после одной из операций.

В нынешнем сезоне Портер набирал 9,9 очка и 6,6 подбора в среднем за матч.

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