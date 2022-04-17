Уилли Грин: «Монти Уильямс мне как старший брат, я на него ориентируюсь»

Главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин рассказал о взаимоотношениях с , который возглавляет .

«Мы с Монти не просто друзья. Он мне как старший брат, я на него ориентируюсь. Мы слеплены из одного теста. Во-первых, мы оба религиозные люди. Мы семейные парни. Мы любим баскетбол и любим соревноваться. Но еще мы понимаем ответственность. Мы честны, прямолинейны и учимся друг у друга», – сказал Грин.

До назначения главным тренером «Пеликанс» Уилли был ассистентом Монти в «Санз» (2019-2021).

Также Грин выступал за в качестве игрока под руководством Уильямса в сезоне-2010/11.

«Пеликанс» сыграют против «Санз» в первом раунде плей-офф нынешнего сезона.

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