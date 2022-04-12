Монти Уильямс признан тренером года по версии ассоциации тренеров

Ассоциация тренеров признала тренером года во второй раз подряд.

Под руководством Уильямса «Финикс» выиграл регулярный чемпионат НБА-2022. Показатели 64-18 стали рекордными в истории «Санз».

Кандидатами на получение этой награды также являлись Уилли Грин ( ), Тэйлор Дженкинс ( ), Тайрон Лю ( ), («Сан-Антонио») и Эрик Споэльстра ( ).

Победитель определялся путем голосования всех 30 главных тренеров команд лиги.

Звание Лучшего тренера года НБА-2022 будет присвоено позже, в течение плей-офф, на основе голосования журналистов.

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