Монти Уильямс признан тренером года по версии ассоциации тренеров

Теги Тайрон Лю Клипперс Мемфис Майами Новый Орлеан Уилли Грин Финикс Грегг Попович НБА Эрик Споэльстра Монти Уильямс Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Ассоциация тренеров признала Монти Уильямса тренером года во второй раз подряд.

Под руководством Уильямса «Финикс» выиграл регулярный чемпионат НБА-2022. Показатели 64-18 стали рекордными в истории «Санз».

Кандидатами на получение этой награды также являлись Уилли Грин («Новый Орлеан»), Тэйлор Дженкинс («Мемфис»), Тайрон Лю («Клипперс»), Грегг Попович («Сан-Антонио») и Эрик Споэльстра («Майами»).

Победитель определялся путем голосования всех 30 главных тренеров команд лиги.

Звание Лучшего тренера года НБА-2022 будет присвоено позже, в течение плей-офф, на основе голосования журналистов.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные