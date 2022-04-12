Монти Уильямс признан тренером года по версии ассоциации тренеров

Ассоциация тренеров признала Монти Уильямса тренером года во второй раз подряд.
Под руководством Уильямса «Финикс» выиграл регулярный чемпионат НБА-2022. Показатели 64-18 стали рекордными в истории «Санз».
Кандидатами на получение этой награды также являлись Уилли Грин («Новый Орлеан»), Тэйлор Дженкинс («Мемфис»), Тайрон Лю («Клипперс»), Грегг Попович («Сан-Антонио») и Эрик Споэльстра («Майами»).
Победитель определялся путем голосования всех 30 главных тренеров команд лиги.
Звание Лучшего тренера года НБА-2022 будет присвоено позже, в течение плей-офф, на основе голосования журналистов.
Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке