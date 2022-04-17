Владимир Гомельский: «Базаревичу, как мне кажется, интереснее работать за рубежом, чем в России»

Известный спортивный комментатор ответил на вопрос о востребованности российских тренеров в следующем сезоне Лиги ВТБ в случае ухода иностранных специалистов.

«Базаревич без работы не останется. Но какие клубы в Европе будут сейчас заинтересованы в работе российского специалиста? Если «Урал» войдет в Лигу ВТБ, то Пашутин вряд ли будет стремиться к перемене места.

Не знаю, доволен ли своей работой с женской командой, но получается у него качественно. Так что его дальнейшая карьера будет зависеть от предложений, которые он, наверняка получит.

Базаревичу, как мне кажется, интереснее работать за рубежом, чем в России. Но это только мое предположение», – написал Гомельский в конференции на своем сайте.

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