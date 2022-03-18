Владимир Гомельский: «Американскую «базу» невозможно даже сравнить с тем, что есть у нас»

Известный комментатор объяснил, почему молодые американские баскетболисты физически более развиты, чем российские.

«Мне кажется, что дело в «базе». В США баскетболом на школьном уровне занимается более 20 млн юношей и девушек. В студенческий баскетбол (дивизионы 1-й, 2-й и 3-й) играют около 1000 команд, то есть около 200 000 человек. Из них ежегодно в попадают через драфт всего 35-40 игроков. Естественно, что эти молодые люди являются самыми одаренными физически среди своих ровесников.

К этому прилагаются еще и специальные программы по развитию ОФП и СФП, которые носят индивидуальный характер. Такую базу невозможно даже сравнить с тем, что есть у нас. А индивидуальными, рассчитанными на каждого молодого игрока в отдельности, у нас пока никто не занимается», – написал Гомельский в конференции на своем сайте.

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