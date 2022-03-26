Владимир Гомельский: «Считаю, что у «Финикса» 55 процентов вероятности завоевать титул»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт назвал «Финикс» главным претендентом на титул чемпиона НБА в нынешнем сезоне.

«Финикс» выиграл регулярный чемпионат и обеспечил себе преимущество своего поля во всех раундах плей-офф, включая финал. Но гарантировать победу не может никто. Хотя мне нравится, как играет «Финикс» в сезоне, как руководит командой тренер, как ассистирует партнёрам и т.д. Считаю, что у «Финикса» 55 процентов вероятности завоевать титул», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

«Санз» с показателями 60-14 возглавляют турнирную таблицу лиги. В прошлом сезоне команда сумела дойти до финала НБА, где уступила «Милуоки».

«Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке