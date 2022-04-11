«Сакраменто» приступил к поиску нового главного тренера

Руководство проинформировало , что он больше не является исполняющим обязанности главного тренера команды. Клуб начинает широкомасштабный поиск нового главного тренера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Согласно источникам, среди вероятных кандидатов называют Кенни Эткинсона, Стива Клиффорда, , , ассистентов «Бакс» Чарльза Ли и Дарвина Хэма.

«Кингз» заняли 12-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф 16-й раз подряд (антирекорд НБА).

По словам Воджнаровски, «Кингз» и Джентри обсуждают его возможное назначение на должность в руководстве клуба. Контракт специалиста рассчитан еще на один год.

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