Ник Нерс: «Эмбиида будет не остановить, если судьи будут позволять ему сбивать нас»

Главный тренер высказал недовольство судейством в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (111:131, 0-1).

«Мне плевать, что я ростом 180 сантиметров и весом 70 килограммов. Если я первым занял позицию, а Эмбиид сбил меня с ног – это фол. Он три или четыре раза ударил локтем в лицо и получил всего один фол.

Если мы защищаемся без нарушений правил, судьи должны свистеть им фолы в нападении, иначе у нас не будет шансов. Точка. Этого парня будет не остановить, если судьи будут позволять ему сбивать нас снова и снова. Мы будем продолжать там стоять и посмотрим, что будем дальше», – сказал Нерс.

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