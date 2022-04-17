Рентген не выявил серьезной травмы у Скотти Барнса. МРТ назначена на воскресенье

Рентген не выявил серьезной травмы голеностопного сустава у новичка . В воскресенье форвард пройдет МРТ-обследование, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Барнс травмировал левый голеностопный сустав во время первого матча серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (111:131, 0-1). Неприятность случилась с новичком «Рэпторс» в начале четвертой четверти, когда ему на ногу наступил центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

Барнс завершил матч с 15 очками, 10 подборами и 8 передачами.

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