Джимми Батлер: «Для титула нужно выиграть 16 матчей, у «Майами» отличные шансы»

Форвард оценил шансы команды на титул чемпиона НБА в нынешнем сезоне.

«Я знаю, что мы все хотим выиграть чемпионат. Это наша цель. Именно для этого Пэт Райли собрал этот состав, а Эрик Споэльстра тренировал и вел нас весь год. Кайл Лаури рассказывал нам, как это сделать. Вместе с Маркиффом Моррисом, Пи Джей Такером и Юдонисом Хаслемом. Это все чемпионы, которые есть в нашей команде. У нас отличные лидеры, и мы должны найти способ одержать 16 побед.

Мы думали об этом весь год, поэтому мы играем в баскетбол. Считаю, что мы были отличной командой в течение всего года. Но сейчас то самое время, о котором мы говорим. Во время нашего командного собрания будет много слов о чемпионстве. Я действительно сильно верю, что у нас отличные шансы на это. Мы продолжим играть так же. Ребята будут становиться все лучше и лучше по мере приближения плей-офф и найдут способ выиграть 16 матчей», – заявил Батлер.

«Хит» проведут первую встречу в плей-офф против «Атланты» в воскресенье, 17 апреля.

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