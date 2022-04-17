Клинт Капела избежал серьезной травмы и пропустит неделю

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Центровой «Атланты» Клинт Капела избежал серьезной травмы в матче плей-ин против «Кливленда» (107:101).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, МРТ-обследования не выявило серьезных повреждений колена у игрока.

Отмечается также, что Капеле потребуется минимум неделя для восстановления. Вероятно, он пропустит большую часть матчей в серии плей-офф против Майами.

Центровой не смог доиграть встречу с «Кавальерс» 15 апреля из-за столкновения с форвардом Эваном Мобли.

В нынешнем сезоне Капела набирает 11,1 очка и 11,9 подбора в среднем за игру.

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