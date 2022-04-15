Стефен Карри: «Никто не ставит на то, что мы выйдем в финальную серию, кроме наших семей»

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» отметил, что его команда начинает розыгрыш плей-офф не в статусе фаворита.

«Никто не ставит на то, что мы выиграем Западную конференцию и выйдем в финальную серию, кроме наших семей.

И это нормально. Нужно просто выиграть четыре матча. У нас есть определенный план на игру и мы попытаемся выполнить его в субботу. Но мы понимаем, что каждый матч – это отдельная жизнь», – сказал Карри.

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