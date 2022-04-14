Трэйси Макгрэйди: «Джордан принял правильное решение, не позволив «Буллс» обменять Пиппена на меня»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что «Буллс» приняли правильное решение, не выменяв его в день драфта в 1997 году на .

был одержим мной. Он был одержим, когда мне было 18 лет, и когда я стал свободным агентом в 20 лет.

Думал ли я о том, что было бы, если бы я стал игроком «Буллс» в своем дебютном сезоне? Да, я думал об этом. Считаю ли я, что они должны были совершить эту сделку? Ни в коем случае.

Они продолжали выигрывать чемпионаты. Зачем отдавать игрока из Топ-50 в обмен на новичка? Я еще не был готов к такой роли. Они сделали правильный выбор. принял правильное решение, наложив вето на эту сделку, сохранив состав и выиграв еще один титул», – сказал Макгрэйди.

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