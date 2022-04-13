Евролига. «Маккаби» встретится с «Фенербахче»

В среду, 13 апреля, состоится последний матч регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.

В рамках 23-го тура тель-авивский «Маккаби» примет на своей площадке «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 21-7, Олимпиакос Греция – 19-9, Милан Италия – 19-9, Реал Испания – 18-10, Маккаби Плейтика Израиль – 16-11, Анадолу Эфес Турция – 16-12, Монако Монако – 15-13, Бавария Германия – 14-14, Баскония Испания – 12-16, Альба Германия – 12-16, Црвена Звезда Сербия – 12-16, Фенербахче Турция – 10-17, Панатинаикос Греция – 9-19, Виллербан Франция – 8-20, Жальгирис Литва – 8-20, Зенит Россия – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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