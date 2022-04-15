Димитрис Итудис: «Очень важно завершить регулярный сезон победой»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил важность победы над в заключительном матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ, а также сообщил, что новобранец команды Евгений Колесников приступил к тренировкам и может завтра дебютировать.

«Для нас очень важно завершить регулярный сезон победой, все в наших руках. Мы хорошо тренируемся, большинство игроков здоровы, и мы с нетерпением ждем возможности сыграть перед нашими болельщиками, надеюсь, они придут поддержать нас завтра.

Готовимся серьезно, минчане показывают очень агрессивный баскетбол, в составе есть и молодые, и опытные ребята. У Жени Колесникова была вторая тренировка, и я думаю, у него есть шансы завтра оказаться в заявке», – сказал Итудис.

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