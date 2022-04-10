Андрей Кириленко: «РФБ заинтересована в выступлении сборных на чемпионатах Европы и мира»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что федерация «далека от политики» и заинтересована в том, чтобы у национальных сборных была возможность играть на чемпионатах Европы и мира.

«Не обсуждали с этот вопрос. Опять же, я говорю, что мы вне политики, но я прекрасно понимаю ситуацию, которая сейчас есть на мировой арене, поэтому, конечно, хочется, чтобы наши сборные не теряли возможности играть на чемпионатах Европы и мира.

Я не провидец, опять же, говорю, что Российская федерация баскетбола далека от политики, играем в баскетбол и хотим, чтобы у наших игроков, тренеров, судей сохранялась возможность заниматься своим делом и играть», – приводит слова Кириленко ТАСС.

1 марта ФИБА временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организации. Решение может быть пересмотрено в середине мая.

Федерации баскетбола Италии заявила, что сборные Италии, Нидерландов и Исландии не выйдут на площадку в матчах против команды России в квалификации чемпионата мира-2023.

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