Владелец «Уралмаша» Виктор Ганиенко: «Единая лига ВТБ запросила от нас заявку»

Владелец Виктор Ганиенко рассказал о ситуации с возможным переходом клуба из Суперлиги в Единую лигу ВТБ.

– Илона Корстин назвала в числе претендентов на попадание в Единую лигу три команды Суперлиги, и там не было «Уралмаша». Вас не ждать в ВТБ?

– Я лично разговаривал с Сергеем Кущенко, и мы договорились, что будем держать друг друга в курсе и решать, что делать дальше. Я считаю, что мы имеем право на вступление хотя бы потому, что выиграли регулярный чемпионат Суперлиги и имеем хорошие шансы на общую победу в плей-офф. Поэтому нам вообще должны первым предложить вступить в лигу по спортивному принципу.

Перед нами стоит одна единственная преграда – это финансовые обязательства, которые должны быть подписаны губернатором. Здесь важную роль должно играть министерство спорта Свердловской области, министр Леонид Рапопорт. Но он нас не замечает.

Мы пока сами пробиваемся наверх, а там будет видно. По крайней мере, лига запросила от нас заявку.

– Сергей Кущенко сказал, что требования, скорее всего, останутся прежними, т.е. 400 млн. Для вашего клуба это вообще реально?

– В свете последних событий я не думаю, что все останется как есть. Россия переживает трудный период, и мне кажется, что требования будут снижены. Ведь российские игроки не имеют таких финансовых пожеланий, которые имели иностранцы.

– А почему вы вообще должны заручаться подписью губернатора, если у вас на 100% частный клуб? Ваших финансовых гарантий недостаточно?

– От себя как от частного лица я могу оторвать какие-то деньги, но государство тоже не должно оставаться в стороне. Хотя бы бесплатно выделить Дворец спорта, чтобы мы там играли, чтобы у нас там проходили тренировки, чтобы там располагался офис. Нужна материальная база. Поэтому нам поддержка властей и нужна.

Лигу ВТБ ждут перемены: потолок зарплат, российские игроки и тренеры, акцент на спорте, а не шоу