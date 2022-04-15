Джа Морэнт – о дуэли с Беверли: «Мы в «Мемфисе» не уклоняемся от соперничества»

По словам лидера «Мемфиса» Джа Морэнта, он знает, что защитник «Миннесоты» Патрик Беверли будет стараться выводить его из равновесия по ходу серии плей-офф между командами.
Морэнт заявил, что его это не пугает.
«Помните мои слова, которые я произносил по ходу сезона? Мы в «Мемфисе» не уклоняемся от соперничества. Мы готовы противостоять. Все просто.
Те, кто приходит в нашу организацию, они понимают, что мы не уклоняемся и не отступаем. Так делают только мягкие товарищи. У нас в команде нет мягких парней», – заявил Морэнт.
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