Джа Морэнт – о дуэли с Беверли: «Мы в «Мемфисе» не уклоняемся от соперничества»

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По словам лидера «Мемфиса» Джа Морэнта, он знает, что защитник «Миннесоты» Патрик Беверли будет стараться выводить его из равновесия по ходу серии плей-офф между командами.

Морэнт заявил, что его это не пугает.

«Помните мои слова, которые я произносил по ходу сезона? Мы в «Мемфисе» не уклоняемся от соперничества. Мы готовы противостоять. Все просто.

Те, кто приходит в нашу организацию, они понимают, что мы не уклоняемся и не отступаем. Так делают только мягкие товарищи. У нас в команде нет мягких парней», – заявил Морэнт.

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