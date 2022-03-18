Трэйси Макгрэйди: «Свел свои татуировки. Делал их по молодости, сейчас я другой человек»

Прославленный игрок НБА Трэйси Макгрэйди во время записи подкаста с ’Нилом признался, что удалил татуировки, которые были сделаны еще в молодости.

«Свел свои татуировки. Прошел специальные процедуры, чтобы удалить их.

Делал их по молодости, сейчас я другой человек. В тот момент я был подростком, который пытался найти свой путь», – заявил Макгрэйди.

Шак с улыбкой произнес «Ты становишься мягким, Ти-Мак».

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