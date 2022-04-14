Суперлига 1. 1/2 финала. «Уралмаш» обыграл «Самару», «Руна» разгромила «Темп-СУМЗ-УГМК»

Сегодня стартовали полуфинальные серии мужской Суперлиги 1. «Уралмаш» обыграл «Самару», «Руна» разгромила «Темп-СУМЗ-УГМК».

Суперлига 1

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Уралмаш – Самара – 90:61 (24:10, 30:13, 17:18, 19:20)

УРАЛМАШ: Глазунов (17 + 10 передач), Роберсон (15), Даглас (13).

: Шелекето (13).

14 апреля. 17.00

– Темп-СУМЗ-УГМК – 92:56 (34:10, 19:15, 14:18, 25:13)

РУНА: Заряжко (18), Попов (17), Комиссаров (12), Сопин (11).

ТЕМП-СУМЗ-УГМК: Колюшкин (12), Буланов (10).

14 апреля. 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вторые матчи полуфинальных серий состоятся 16 апреля – также в Верхней Пышме и Москве.

Непобедимый «Уралмаш», атакующий «Темп-СУМЗ», действующий чемпион в деле. Итоги четвертьфиналов в Суперлиге-1