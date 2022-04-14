«Не рассматриваю». Брэд Стивенс опроверг слухи о том, что он может возглавить «Лейкерс»

Президент по баскетбольным операциям «Бостона» категорически отрицает слухи о том, что он может стать новым главным тренером .

«Нет, не рассматриваю.

Во-первых, я понятия не имею, что ждет меня в будущем. Я нахожусь в таком положении, когда решение о расставании принимаю не я, а кто-то другой, и это мир, в котором мы живем.

Я определенно не ухожу в «Лейкерс». Я точно это знаю.

Я не из тех, к кому они обратятся. У них много хороших кандидатов. Уверен, у них есть кандидаты получше меня.

Как насчет того факта, что я живу в Бостоне девять лет, и все в моем шкафу зеленое? Этого достаточно. Разве это не соперничество? Да ладно вам.

Все мое существование было направлено на то, чтобы сделать «Бостон» максимально сильным. Давайте так и ставим. Хорошая новость в том, что мы потратили впустую несколько минут», – заявил Стивенс.

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