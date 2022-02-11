Брэд Стивенс: «Деррик Уайт будет хорошо сочетаться с лучшими игроками «Бостона»

Президент по баскетбольным операциям прокомментировал приобретение защитника и центрового перед дедлайном.

«Мы давно считаем, что Деррик будет хорошо сочетаться с нашими лучшими игроками. Он принимает правильные решения в нападении снова, и снова, и снова. Его волнует только победа.

Ни одно из наших приобретений не является краткосрочной сделкой. Мы отдали двух очень хороших игроков периметра, и нам нужно было получить игроков, которые идеально нам подойдут. Мы знаем, что эти парни смогут быть на площадке в 7-матчевой серии плей-офф», – сказал Стивенс.

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