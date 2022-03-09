Айзейя Томас – о возможном возвращении в «Бостон»: «Были моменты, когда Брэд Стивенс мог позвонить и дать мне шанс»

Разыгрывающий признался, что огорчен тем, что не дал ему возможность вернуться в команду.

«Я пытался вести разговоры об этом. Мне тяжело об этом говорить, потому что я всячески протягивал руки, чтобы вернуться. Речь даже не о том, чтобы играть и пытаться продолжить с того места, где я остановился. Это осталось в прошлом, но были моменты, когда я мог помочь в раздевалке.

Я не присутствую там каждый день, поэтому не могу говорить о том, что происходит. Это взгляд со стороны. Но мне кажется, что были моменты, когда мог позвонить и дать мне шанс, но этого не произошло», – сказал Томас.

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