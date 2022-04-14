Болельщики скандировали имя Хосе Альварадо на улице после победы над «Сперс»

Болельщики «Пеликанс» скандировали имя защитника команды Хосе Альварадо на улице после победы в матче плей-ин со «Сперс» (113:103).

«Я слышал это. Потрясающе. Когда слышишь такое, то вспоминаешь, откуда пришел, как все сложилось в жизни. Если они скандируют такое, значит, я делаю все правильно. Ну или в целом все идет хорошо.

Это потрясающий город. Спасибо, что приняли парня из Бруклина. Я отдам Новому Орлеану все, что только могу», – заявил Альварадо.

В среду на счету Альварадо 12 очков и 3 передачи.

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