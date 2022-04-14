Си Джей Макколлум: «Важно сохранять равновесие и концентрацию, чтобы выдерживать хаос плей-офф»

Защитник «Пеликанс» поделился впечатлениями от матча плей-ин против «Сперс» (113:103).

В первой половине Си Джей реализовал 10 из 12 с игры и набрал 27 очков. Ветеран провел 57-ю игру в плей-офф.

«Я старался включиться и быть агрессивным с самого начала. В плей-офф есть множество нюансов, важных эпизодов, которые влияют на игру в целом, события могут резко меняться. Важно сохранять равновесие и концентрацию, чтобы выдержать этот уровень хаоса.

Нашу команду ждет еще много побед», – сказал Макколлум.

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