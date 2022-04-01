Маркус Смарт: «Гобер не может защищаться на всех пяти позициях. А я могу, и я это делаю»

Защитник считает, что заслуживает награды лучшему игроку оборонительного плана больше, чем центровой «Юты» .

«Давайте подумаем. Защитник, особенно играющий в команде, которая часто переключается в защите, особенно в команде, которая занимает первое место по игре в обороне, должен беспокоиться о каждом игроке соперника.

И вот в чем дело: лучший защищающийся игрок года должен уметь защищаться на всех пяти позициях. Ничего не имею против Руди, но Руди не может защищаться на всех пяти позициях. А я могу, и я это делаю. Я делаю это очень хорошо», – заявил Смарт.

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками