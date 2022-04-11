Джейлен Грин и Скотти Барнс – лучшие новички марта и апреля

Атакующий защитник Джейлен Грин и форвард признаны лучшими новичками Западной и Восточной конференций соответственно по итогам матчей, сыгранных в марте и апреле.

Грин провел заключительный отрезок регулярного чемпионата с показателями 22,6 очка, 3,8 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру. Новичок «Рокетс» реализовал 48,4 процента бросков с игры и 39,5 процента – из-за дуги. Ранее в этом сезоне все награды лучшему новичку месяца на Западе доставались Джошу Гидди («Оклахома»).

Барнс набирал 16,6 очка, 7,6 подбора и 4,0 передачи в среднем за встречу и помог «Рэпторс» занять 5-е место на Востоке.

Мобли – уже лидер мощной защиты, Каннингем чересчур самоуверен, Джейлен Грин – провал. Кто станет лучшим новичком этого года в НБА