Джейлен Грин: «Я человек-попадание»

Новичок «Рокетс» во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста по поводу того, что он узнал о себе во время дебютного сезона в НБА.

«Что я человек-попадание и что мне надо сохранять уверенность в себе», – заявил Грин.

Грин в последних четырех матчах подряд набирает 30 и более очков. Последний раз среди новичков подобное удавалось Аллену Айверсону в 1997 году.

В нынешнем сезоне 2-й номер драфта-2021 набирает 16,8 очка, 3,3 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

«Драфт НБА-2013. Выбрали греческого бога, главного баста десятилетия и Контракт Соломона Хилла