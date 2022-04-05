Джейлен Грин: «Я человек-попадание»

Новичок «Рокетс» Джейлен Грин во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста по поводу того, что он узнал о себе во время дебютного сезона в НБА.
«Что я человек-попадание и что мне надо сохранять уверенность в себе», – заявил Грин.
Грин в последних четырех матчах подряд набирает 30 и более очков. Последний раз среди новичков подобное удавалось Аллену Айверсону в 1997 году.
В нынешнем сезоне 2-й номер драфта-2021 набирает 16,8 очка, 3,3 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.
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