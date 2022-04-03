ACB. «Барселона» в гостях сыграет с «Андоррой», «Реал» встретится с «Тенерифе» и другие матчи

В воскресенье, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут шесть матчей.
Лидер чемпионата «Барселона» в гостях сыграет с «Андоррой», занимающий второе место «Реал» встретится с «Тенерифе».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 апреля, 13.30, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
- Дата проведения
- 3 апреля, 13.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 3 апреля, 18.00, «Полиэспортиу де Андорра»
- Дата проведения
- 3 апреля, 18.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.30, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.00, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Барселона – 20-5, Реал – 19-6, Ховентуд – 18-8, Валенсия – 17-8, Манреса – 17-9, Тенерифе – 15-10, Баскония – 14-11, Мурсия – 14-12, Гран-Канария – 13-12, Бреоган– 12-13, Бильбао – 11-14, Уникаха – 11-14, Обрадойро – 9-17, Сан-Пабло Бургос – 8-17, Фуэнлабрада – 8-17, Андорра – 8-17, Сарагоса – 8-18, Бетис – 6-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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