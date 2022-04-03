ACB. «Барселона» в гостях сыграет с «Андоррой», «Реал» встретится с «Тенерифе» и другие матчи

В воскресенье, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут шесть матчей.

Лидер чемпионата «Барселона» в гостях сыграет с «Андоррой», занимающий второе место встретится с «Тенерифе».

ACB

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Реал Дата проведения 3 апреля, 19.30, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: – 20-5, Реал – 19-6, Ховентуд – 18-8, – 17-8, Манреса – 17-9, Тенерифе – 15-10, – 14-11, Мурсия – 14-12, Гран-Канария – 13-12, Бреоган– 12-13, Бильбао – 11-14, – 11-14, Обрадойро – 9-17, Сан-Пабло Бургос – 8-17, Фуэнлабрада – 8-17, Андорра – 8-17, – 8-18, – 6-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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