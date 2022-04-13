Леброн Джеймс – о драфте WNBA: «Какого черта эти юные леди должны оставаться в университете четыре года, прежде чем смогут стать профессионалами?»

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс выступил против правила, которое не позволяет девушкам моложе 22 лет участвовать в драфте женской НБА.
«Вчера посмотрел драфт женской НБА и удивляюсь, какого черта эти юные леди должны оставаться в университете четыре года, прежде чем смогут стать профессионалами? Не понимаю», – написал Леброн в Twitter.
Джеймс не учился в университете и пришел в НБА сразу после школы, что на сегодняшний день запрещено лигой.
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