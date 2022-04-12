«Орландо» попытался подколоть Леброна, использовав его первоапрельский твит

после окончания регулярного чемпионата, который команда завершила с результатом 22-60 на 29-м месте в таблице, использовал первоапрельский твит форварда «Лейкерс» .

Джеймс 1 апреля попытался разыграть болельщиков, написав в твиттере, что пропустит остаток сезона-2021/22.

«Я официально выбыл до конца сезона 🤦🏾‍♂️ Увидимся осенью 👑✌🏾», – написал Леброн.

«Лейкерс» в итоге не попали в плей-офф.

«Мэджик» полностью повторили твит Джеймса, что вызвало недоумение у болельщиков с учетом результата флоридцев и двух поражений от «Лейкерс» в регулярке.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века