Док Риверс – репортеру: «У нас есть тренерский штаб, который разбирается немного лучше, чем вы»

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Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс вышел из себя во время пресс-конференции, когда репортер усомнился в правильности стартового состава «Сиксерс» в последних матчах.

«Давайте я еще раз разъясню это всем, кому сложно понять. Когда мы играем против маленькой пятерки, мы играем с Полом Ридом в составе. Когда мы играем против большой пятерки, мы играем с Деандре Джорданом. Теперь всем понятно?

Что касается последних матчей, посмотрите, против кого мы играли. У них были большие пятые номера. Против больших пятых номеров мы предпочитаем выпускать Деандре Джордана. Это вам понятно?

У нас есть тренерский штаб, который, я осмелюсь предположить, разбирается немного лучше, чем вы. Они смотрят каждую игру, каждую тренировку. Я здесь уже очень давно, поверьте», – сказал Риверс.

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