Эдриан Воджнаровски: «Если бы это был регулярный чемпионат, не было бы и речи о том, что Дончич может сыграть в эти выходные»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, участие лидера «Далласа» Луки Дончича в 1-м матче серии первого раунда плей-офф против «Юты» находится под большим вопросом.

«Есть большие опасения по поводу того, как скоро сможет выйти на площадку в серии против «Юты».

Если бы это был регулярный чемпионат, не было бы и речи о том, что Дончич может сыграть в эти выходные. Но это плей-офф, и команда построена вокруг Луки.

Это растяжение икроножной мышцы немного серьезнее, чем слабое растяжение. Они будут работать над ним круглосуточно. Есть надежда, что он сыграет в этой серии, но неясно, выйдет ли он на площадку в субботу», – сказал Воджнаровски.

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