Лука Дончич приступил к восстановлению и может сыграть в 1-м матче плей-офф

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич приступил к восстановлению повреждения, которое получил 10 апреля в матче против «Сан-Антонио» (130:120).
Как отмечает инсайдер НБА Марк Стейн, клуб имеет право внести игрока в список травмированных за день до первого матча плей-офф с «Ютой», который состоится 16 апреля. Таким образом, решение об участии Дончича может быть принято практически перед самой игрой.
Ранее сообщалось, что МРТ-обследование выявило у словенца растяжение левой икроножной мышцы и дата возвращения разыгрывающего на площадку будет известна по мере восстановления.
Дончич набирает 28,4 очка, 9,1 подбора и 8,7 передачи в среднем за игру в нынешнем сезоне.