Лука Дончич приступил к восстановлению и может сыграть в 1-м матче плей-офф

Разыгрывающий приступил к восстановлению повреждения, которое получил 10 апреля в матче против (130:120).

Как отмечает инсайдер НБА Марк Стейн, клуб имеет право внести игрока в список травмированных за день до первого матча плей-офф с «Ютой», который состоится 16 апреля. Таким образом, решение об участии Дончича может быть принято практически перед самой игрой.

Ранее сообщалось, что МРТ-обследование выявило у словенца растяжение левой икроножной мышцы и дата возвращения разыгрывающего на площадку будет известна по мере восстановления.

Дончич набирает 28,4 очка, 9,1 подбора и 8,7 передачи в среднем за игру в нынешнем сезоне.

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